Сергей Сироткин: "Трасса в Хоккенхайме должна нам подойти лучше предыдущих"

Российский пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин поделился ожиданиями от "Гран-при Германии". Соревнования пройдут на трассе в Хоккенхайме.

- У меня очень хорошие воспоминания о Хоккенхайме, – цитирует россиянина Autosport. – Мне нравится эта трасса, к тому же, она должна подойти нашей машине лучше предыдущих. Интересно, какого прогресса позволят добиться обновления перед летним перерывом. Предстоящий уик-энд будет важным для команды, и я с нетерпением жду его начала.

"Гран-при Германии" пройдет с 20 по 22 июля.