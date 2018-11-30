Сергей Сироткин: "Смириться с этим тяжело, потому что я очень надеялся на следующий сезон"

Российский гонщик Сергей Сироткин, в завершившемся сезоне "Формулы-1" выступавший за команду "Уильямс", отметил, что надеялся продолжить выступления в "Формуле-1" на следующий сезон. По его словам, предпосылки к этому были.

- Смириться с этим тяжело, потому что я очень надеялся на следующий сезон, и в определенный момент казалось, что он у меня точно будет, - цитирует Сироткина motorsport.com. - Честно говоря, все выглядело так, будто это очевидно. Причем, на протяжении долгого времени. Но такова "Ф-1". Это сложный мир. Чтобы добиться успеха здесь, должно совпасть огромное количество разных параметров, и, к сожалению, в большинстве случаев форма пилота не является решающим фактором.

Я просто не в состоянии принять это сейчас, если честно. Я приложил столько усилий и энергии, что просто не могу поверить, что в каком-то смысле это было зря и что я не смогу воспользоваться плодами этих усилий в следующем году. Это тяжело. Я чувствую, что узнал многое, многое изучил в этом году и могу прибавить. Я чувствую, что и правда способен на большее, но у меня не будет шанса это доказать.