Сергей Сироткин: "Слишком быстро деградировали шины"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин выразил разочарование гонкой "Гран-при Австрии". Россиянин финишировал 14-м, последним среди тех, кто добрался до клетчатого флага.

– Это была очень разочаровывающая гонка, – цитирует официальный сайт "Уильямса" Сироткина. – С самого начала я стартовал хорошо, но возникла угроза столкновения, пришлось замедлиться, чтобы избежать контакта. Поэтому вместо выигрыша позиций я их потерял. Потом передо мной была чистая трасса, все, казалось, идет по плану. Мне удавалось удерживать некоторых соперников позади. Старался работать агрессивно, но довольно быстро деградировали шины. Так что день вышел неудачным в итоге.