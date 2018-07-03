Сергей Сироткин: "Сильверстоун – домашний этап для "Уильямса". У меня позитивные воспоминания об этой трассе"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин заявил, что с нетерпением ждет "Гран-при Великобритании", с которым у него связаны приятные воспоминания. Этап пройдет с 6 по 8 июля.

- В Сильверстоуне отличная трасса, это домашний этап для команды. У меня позитивные воспоминания об этой трассе, - цитирует f1news Сироткина. – "Гран-при Великобритании" – одна из тех гонок, которых все с нетерпением ждут – и я в том числе. Я слышал, что там уложили новый асфальт, так что я пока не представляю, чего ожидать. Нас ждет серьезная работа, но я готов принять этот вызов и надеюсь, что в домашнем "Гран-при" для команды мы выступим хорошо.

Отметим, что после девяти этапов этого сезона Сироткин остается единственным гонщиком, который не набрал ни одного очка.