Сергей Сироткин: "Сегодня не наш день, это не наш уик-энд"

Пилот "Уильямс" Сергей Сироткин, который показал 18-е в квалификации "Гран-при Испании", подчеркнул, что на каталонской трассе слабости машины FW41 проявляются в полной мере. 22-летний россиянин будет стартовать последним из-за штрафа в три позиции после этапа в Азербайджане.

– Разумеется, мы знали, что это не лучшая для нас трасса, и здесь сложно скрыть наши слабости, – приводит f1news слова Сироткина. – Тем не менее, сложности оказались более серьезными, чем мы ожидали. Ситуацию усугубило и то, что я пропустил первую тренировку.

В любом случае мы оштрафованы и должны потерять три позиции на старте, но, как видите, это не слишком заметно скажется на итоге квалификации. Что еще я могу сказать? Полагаю, после Бахрейна мы неплохо поработали, стараясь переломить ситуацию, и нам удалось добиться определенных улучшений. Но, к сожалению, сегодня не наш день, да и в целом это не наш уик-энд.

Но мне бы не хотелось из-за отдельно взятого уик-энда давать излишне негативные комментарии, чтобы не нарушать позитивные тенденции, которые мы видим в команде. Мы продолжаем работать, перемены к лучшему есть, и поверье, что все прилагают максимум усилий. Ситуация такая, какая есть, но в команде правильная атмосфера, все работают очень слаженно, стараясь добиться общей цели. Я тоже должен максимально качественно выполнить свою задачу на трассе.