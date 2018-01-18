14:47 | Формула-1

Сергей Сироткин: "Сделаю все возможное, чтобы у болельщиков было как можно больше поводов для радости"

5

Гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин​ поблагодарил болельщиков за поддержку после подписания контракта с новой командой. Он пообещал, что сделает все возможное, чтобы у фанатов было как можно больше поводов для радости.

Напомним, что 16 января 22-летний россиянин заключил соглашение основного гонщика с "Уильямс" на сезон-2018, став напарником Лэнса Стролла.

"Друзья, большое спасибо всем за поздравления! Без вашей поддержки все это было бы невозможно. Мне очень приятно осознавать, что у меня за спиной есть люди, которые готовы поддержать в любую минуту. Российские болельщики – самые лучшие в мире! Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы у нас было как можно больше поводов для радости!" – написал Сироткин в Инстаграме.

Третий русский. Сироткин подписал контракт с "Уильямс" // Под номером шесть. Все российские предшественники Сироткина в "Формуле-1"

 

Друзья, большое спасибо всем за поздравления! Без Вашей поддержки всё это было бы невозможно. Мне очень приятно осознавать, что у меня за спиной есть люди, которые готовы поддержать в любую минуту. Российские болельщики – самые лучшие в мире! Обещаю, что сделаю всё возможное, чтобы у нас было как можно больше поводов для радости! Dear friends, thank you all for congratulations! Without your support, all of this wouldn’t be possible. I am very pleased to realize that behind my back there are many people ready to support at any moment! And I promise to do my best to give us as many proud and happy moments as possible! @williamsmartiniracing @f1 @smp_racing @brengineering _______________________________________ #formula1 #williams #weareracing #motorsport #2018

Публикация от Sergey Sirotkin (@sergeysirotkin_official) Янв 17, 2018 at 10:58 PST

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Kimi_

Посмотрим, если плохо будет выступать, особо никого не удивит...Данька испортил всем веру в наших, будет выступать достойно, я только за все же будет более приятно смотреть за своим соотечественником нежели за многими другими ....так, что пожелаем удачи Сереге, а обкакать то всегда можно успеть...глупо это делать заранее....

17:19

Dionis741

Главное, чтобы не перепутал понятия "порадовать" и "посмешить".

17:14

Джерри. Без Тома.

Xen1um, нет, он - энгрибрэд.)))

15:45

Xen1um

КолобокКолобков, ты удивительный неувязок.

15:29

КолобокКолобков

Найди 100 самых ярых ура-патриотов и раздай им свой годовой бюджет. Выйдет по 150 000 $ на нос. Эти болельщики будут оооочень довольны. А сам свали туда, откуда вылез...

15:24