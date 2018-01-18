Сергей Сироткин: "Сделаю все возможное, чтобы у болельщиков было как можно больше поводов для радости"

Гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин поблагодарил болельщиков за поддержку после подписания контракта с новой командой. Он пообещал, что сделает все возможное, чтобы у фанатов было как можно больше поводов для радости.
Напомним, что 16 января 22-летний россиянин заключил соглашение основного гонщика с "Уильямс" на сезон-2018, став напарником Лэнса Стролла.
"Друзья, большое спасибо всем за поздравления! Без вашей поддержки все это было бы невозможно. Мне очень приятно осознавать, что у меня за спиной есть люди, которые готовы поддержать в любую минуту. Российские болельщики – самые лучшие в мире! Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы у нас было как можно больше поводов для радости!" – написал Сироткин в Инстаграме.
Третий русский. Сироткин подписал контракт с "Уильямс" // Под номером шесть. Все российские предшественники Сироткина в "Формуле-1"
Друзья, большое спасибо всем за поздравления! Без Вашей поддержки всё это было бы невозможно. Мне очень приятно осознавать, что у меня за спиной есть люди, которые готовы поддержать в любую минуту. Российские болельщики – самые лучшие в мире! Обещаю, что сделаю всё возможное, чтобы у нас было как можно больше поводов для радости! Dear friends, thank you all for congratulations! Without your support, all of this wouldn’t be possible. I am very pleased to realize that behind my back there are many people ready to support at any moment! And I promise to do my best to give us as many proud and happy moments as possible! @williamsmartiniracing @f1 @smp_racing @brengineering _______________________________________ #formula1 #williams #weareracing #motorsport #2018
Kimi_
Посмотрим, если плохо будет выступать, особо никого не удивит...Данька испортил всем веру в наших, будет выступать достойно, я только за все же будет более приятно смотреть за своим соотечественником нежели за многими другими ....так, что пожелаем удачи Сереге, а обкакать то всегда можно успеть...глупо это делать заранее....
17:19
Dionis741
Главное, чтобы не перепутал понятия "порадовать" и "посмешить".
17:14
Джерри. Без Тома.
Xen1um, нет, он - энгрибрэд.)))
15:45
Xen1um
КолобокКолобков, ты удивительный неувязок.
15:29
КолобокКолобков
Найди 100 самых ярых ура-патриотов и раздай им свой годовой бюджет. Выйдет по 150 000 $ на нос. Эти болельщики будут оооочень довольны. А сам свали туда, откуда вылез...
15:24