Сергей Сироткин: "Сделаю все возможное, чтобы у болельщиков было как можно больше поводов для радости"

Гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин​ поблагодарил болельщиков за поддержку после подписания контракта с новой командой. Он пообещал, что сделает все возможное, чтобы у фанатов было как можно больше поводов для радости.

Напомним, что 16 января 22-летний россиянин заключил соглашение основного гонщика с "Уильямс" на сезон-2018, став напарником Лэнса Стролла.

"Друзья, большое спасибо всем за поздравления! Без вашей поддержки все это было бы невозможно. Мне очень приятно осознавать, что у меня за спиной есть люди, которые готовы поддержать в любую минуту. Российские болельщики – самые лучшие в мире! Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы у нас было как можно больше поводов для радости!" – написал Сироткин в Инстаграме.

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