Сергей Сироткин: "Рено" не извлек максимум от тренировки в Малайзии"

Резервный пилот "Рено" Сергей Сироткин остался доволен своим выступлением во время тренировки "Гран-При Малайзии". Однако спортсмен уверен, что из этого заезда его команда могла извлечь больше полезной информации.

– Мы проехали шесть кругов подряд, – цитирует Motorsport.com Сироткина. – С прогревом в начале отрезка пришлось немного поработать. Резина вышла в рабочий диапазон не сразу, хотя я бы не сказал, что с этим были какие-то особенные проблемы. Да, она не сразу приходит в оптимальные кондиции, но как по мне, так все происходит логично и предсказуемо. Два круга в начале отрезка получились неплохими, я был на седьмой позиции с достаточным отрывом от напарника, который был на той же программе. Это, безусловно, хорошо.

Потом резина постепенно начала "уходить". Трасса становилась лучше, но шины работали уже не так, как в начале. Темп немного упал, но в целом, я думаю, мы не извлекли сегодня максимум.

Тем не менее, самое главное в том, что мы собрали информацию, проехав большой отрезок на одном комплекте резины. Теперь команда лучше представляет, как шины будут работать – как в квалификации завтра, так и в гонке послезавтра. Потому что по прогнозу все идет к тому, что остаток уик-энда будет дождевым.