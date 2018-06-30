Сергей Сироткин: "Разочаровывающая квалификация. Мой круг был испорчен трафиком"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин заявил, что провел неудачную квалификацию "Гран-при Австрии" из-за плотного трафика на трассе. Россиянин показал 18-е время.

- Разочаровывающая квалификация. Это был один из дней, когда мы могли прогрессировать в ходе уик-энда и собрать все воедино в квалификации, - цитирует пресс-служба "Уильямса" Сироткина. - У нас был темп, чтобы пройти во второй сегмент, но мой круг был испорчен трафиком. Невзирая на это, мне удалось улучшить время на первой половине круга, но потом появились желтые флаги и мы вынуждены были прервать попытку, так как впереди меня было очень много машин. Что касается гонки, то могу сказать, что наш гоночный темп во второй практике был многообещающим. Так что я жду гонки.

Гонка "Гран-при Австрии" пройдет 1 июля и начнется в 16.10 по московскому времени.