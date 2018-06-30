Сергей Сироткин: "Остается надеяться, что в гонке удача окажется на нашей стороне"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин отметил, что ему будет сложно рассчитывать на успешную гонку на "Гран-при Австрии", поскольку он занял плохую позицию в квалификации. В гонке, которая пройдет 1 июля, Сироткин стартует с 18 позиции, отстав от лидера Вальттери Боттаса из "Мерседеса" более чем на две секунды.

- В пятницу у нас был неплохой темп на длинной дистанции. Если бы удалось квалифицироваться на позициях, которые были нам по силам, я бы рассчитывал на очки в гонке, - цитирует f1news Сироткина. - По крайней мере, мы могли бы зацепиться за более быстрые машины и попробовать не отстать от них. В реальности я стартую достаточно далеко, и это разочаровывает. К сожалению, этого уже не изменить. Остается надеяться, что на этот раз удача окажется на нашей стороне, и мы сможем ей воспользоваться.

Гонка "Гран-при Австрии" пройдет 1 июля и начнется в 16.10 по московскому времени.