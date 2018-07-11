Сергей Сироткин: "Обновления машины должны дать результат"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин рассказал, чего ожидать от выступлений команды на будущих этапах "Формулы-1".

- Если забыть про проблемы, связанные с DRS и вылетами с трассы, то эти элементы сработали как надо, то есть дали нам более стабильную аэродинамическую платформу, - цитирует f1news.ru Сироткина. - Именно более стабильную, не обязательно более быструю. С такой платформой нам было бы или, как мы надеемся, будет проще работать, когда на следующий этап команда привезет более серьезные обновления. Хотя и прибавка в эффективности была, пусть и незначительная. Чего ждать на "Гран-при Германии"? Ждать еще ряд новинок, которые вкупе с теми обновлениями, которые мы привезли в Англию, должны дать результат, то есть гораздо более стабильную аэродинамику машины с небольшим выигрышем в эффективности. Это станет хорошей базой, на которую мы в дальнейшем сможем установить элементы, нацеленные на улучшение эффективности.

После десяти этапов россиянин остается единственным пилотом, который не набрал ни одного очка.

Следующий этап – "Гран-при Германии" - пройдет с 20 по 22 июля.