Сергей Сироткин: "Никто не может понять, за что меня оштрафовали"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин удивлен тем, что его наказали за столкновение с Серхио Пересом на первом круге "Гран-при Азербайджана". За этот контакт россиянин лишится трех позиций на старте "Гран-при Испании".
– Честно говоря, меня даже не спросили, – цитирует Motorsport Сироткина. – Я даже не знаю… Мы просмотрели [в команде] повторы сотни раз и никто из нас так и не может понять, за что дан штраф. Ни один из нас не потерял ровным счетом ничего. Да, конечно, там был легкий контакт, но это гонки. Это первый круг, это старт гонки.
Я даже специально проверил, когда выбрался из машины [после схода], и на носу не было совершенно никаких следов. Ноль.
Мы оба выехали из поворота нормально. Мы оба сохранили позиции, на которых были. Ничего не произошло. Да, мы боролись на пределе, но не потеряли ничего. Я не разрушил его гонку, я не повредил его машину, я не повредил свою машину.
Изначально я вообще не понял, за что меня наказали. Я был почти уверен, что это штраф за столкновение потом, что было бы тоже абсолютно нечестно, но при этом там хотя бы был какой-то повод.
Мы не в той позиции, чтобы говорить, правильное это решение или нет. Да, мы с ним, возможно, не согласны, но оно принято, и я не хочу начинать говорить о чем-то. Да, мы не согласны, но решение принято. Теперь у меня штраф в виде потери трех позиций. Значит мне надо квалифицироваться на три позиции выше, и все будет как должно быть.
Дополнительная информация
https://ru.motorsport.com/f1/news/menya-dazhe-ne-poslushali-sirotkin-o-nakazanii-za-avariyu-v-baku-1031886/?tp=2&s=1
Ale}{andro
Сереженька, это таки называется опасное вождение! За такое вообще то морды ходить били еще 20 лет назад. Виноват в том, что не удержал дистанцию и подверг опасности других пилотов. Есть же штраф за небезопасное возвращение на трассу, когда вообще никого не задел. И что? теперь позволять всем безнаказанно за пределы выезжать? То же самое, когда в жопу кому то приезжаешь. А если бы не въехал, вдруг бы Перес еще выше был? И про то, что все остались на своих местах - смешно. Думаю, Перес мог в результате этих поворотов повыше быть, не подтолкни его Сергей. Я болею за своих, но тут Сергей неправ. Также как и неправы стюарды не наказавшие Хюлькенберга.
22:35
magi59
РикЬярдо и ферстапен по предупреждению аварию, а Сироткину штраф за царапину
22:23
lexblade558
Подпихнул он розовую индию, даже что то там отвалилось, правда непонятно от чьей машины, ну а судьи по-моему погорячились
22:22
george64
А что, он не прав, что ли? Еще как прав. Сволочи, кароч.
22:11
КолобокКолобков
эксперты из ФИА уже сказали- накосячил. А местные патриотические экс-перды никогда это не признают. Главное же, что на носу нет никаких следов.
22:11
kafk
Колобок )) когда гонщик твоей национальности будет в Ф1 мы дружно будем его хвалить ))) удачи тебе тролюшка
22:10
anseal-nsk
А по существу? - накосячил или нет, господа эксперты?
22:09
tagov
Ого, да ты никак уже согласен что нытик - торпеда? ))
22:03
КолобокКолобков
да,можно подискутировать. Я считаю великолепной работой, когда пилот не позволяет себя обойти более быстрому сопернику, да еще и на такой обгонной трассе.
22:02
tagov
Нытик торпеда не дал себя обойти более быстрому гонщику. Вот о чем хотелось бы подискутировать )))
21:58
КолобокКолобков
** Да, мы с ним, возможно, не согласны, но оно принято, и я не хочу начинать говорить о чем-то**. аха-ха!!! 5 баллов сиротке. Сначала наговорил на страницу текста, а потом такой- не хочу об этом говорить...Пока только разговаривать остается, лидер команды лесоруб героически набирает очки для команды, а сиротинушка рассматривает свой нос после столкновений...
21:45