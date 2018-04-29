Сергей Сироткин: "Никто не может понять, за что меня оштрафовали"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин удивлен тем, что его наказали за столкновение с Серхио Пересом на первом круге "Гран-при Азербайджана". За этот контакт россиянин лишится трех позиций на старте "Гран-при Испании".

– Честно говоря, меня даже не спросили, – цитирует Motorsport Сироткина. – Я даже не знаю… Мы просмотрели [в команде] повторы сотни раз и никто из нас так и не может понять, за что дан штраф. Ни один из нас не потерял ровным счетом ничего. Да, конечно, там был легкий контакт, но это гонки. Это первый круг, это старт гонки.

Я даже специально проверил, когда выбрался из машины [после схода], и на носу не было совершенно никаких следов. Ноль.

Мы оба выехали из поворота нормально. Мы оба сохранили позиции, на которых были. Ничего не произошло. Да, мы боролись на пределе, но не потеряли ничего. Я не разрушил его гонку, я не повредил его машину, я не повредил свою машину.

Изначально я вообще не понял, за что меня наказали. Я был почти уверен, что это штраф за столкновение потом, что было бы тоже абсолютно нечестно, но при этом там хотя бы был какой-то повод.

Мы не в той позиции, чтобы говорить, правильное это решение или нет. Да, мы с ним, возможно, не согласны, но оно принято, и я не хочу начинать говорить о чем-то. Да, мы не согласны, но решение принято. Теперь у меня штраф в виде потери трех позиций. Значит мне надо квалифицироваться на три позиции выше, и все будет как должно быть.