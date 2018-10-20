Сергей Сироткин: "Ничего большего, чем делаю сейчас, сделать не смогу"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин признался, что не переживает по поводу слухов о своем будущем. Россиянин может лишиться места в команде на следующий сезон, поскольку "Уильямс" подтвердил, что ведет переговоры с Эстебаном Оконом и уже подписал договор с Джорджем Расселлом.
– На каждом этапе карьеры возникают те или иные разговоры о том, что случится или не случится, – цитирует Autosport Сироткина. – Но я не особенно прислушиваюсь ко всем этим слухам и не пытаюсь выведать, что происходит. Я знаю, что ничего большего, чем делаю сейчас, сделать не смогу.
Что будет, то будет. Я просто буду стараться как можно лучше выполнять свою работу.
Дополнительная информация
http://autosport.com.ru/f1/53304-sergey-sirotkin-ya-ne-perezhivayu-iz-za-sluhov-ob-uhode-iz-f1
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