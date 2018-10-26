Сергей Сироткин: "Ни секунды не думал об альтернативе "Уильямса"

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин подчеркнул, что не прорабатывает никаких вариантов, кроме продолжения выступлений за команду в 2019 году. На данный момент у него нет контракта на следующий сезон.
- В настоящее время у меня нет никакого запасного плана. У меня только одна цель, которой я полностью привержен. Ни секунды не думал об альтернативе, – цитирует Autosport Сироткина. – Я уверен в своих менеджерах, поэтому могу полностью сосредоточиться на своей работе и не думать о том, что происходит за кулисами.
Сироткин дебютировал в "Королевских гонках" в этом сезоне, на данный момент на его счету 1 очко.
Дополнительная информация
http://autosport.com.ru/f1/53435-sergey-sirotkin-ya-ni-sekundy-ne-dumal-ob-alternative-williams
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