Сергей Сироткин: "Ни секунды не думал об альтернативе "Уильямса"

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин подчеркнул, что не прорабатывает никаких вариантов, кроме продолжения выступлений за команду в 2019 году. На данный момент у него нет контракта на следующий сезон.

- В настоящее время у меня нет никакого запасного плана. У меня только одна цель, которой я полностью привержен. Ни секунды не думал об альтернативе, – цитирует Autosport Сироткина. – Я уверен в своих менеджерах, поэтому могу полностью сосредоточиться на своей работе и не думать о том, что происходит за кулисами.

Сироткин дебютировал в "Королевских гонках" в этом сезоне, на данный момент на его счету 1 очко.