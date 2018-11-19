Сергей Сироткин: "Недопонимания с Хэмилтоном не осталось"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин сказал, что у него нет конфликта с Льюисом Хэмилтоном. Британский пилот "Мерседеса" в нынешнем году вновь завоевал чемпионский титул.

– Конфликт с Льюисом Хэмилтоном в квалификации "Гран-при Бразилии" повлиял на ваше отношение к пятикратному чемпиону мира?

– Меня уже столько раз об этом спросили! Инцидент не был настолько острым, чтобы раздувать его до таких больших масштабов. Перед гонкой мы пообщались на параде пилотов. Наши позиции абсолютно ясны, и никакого недопонимания не осталось. (Евгений Белоусов)

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