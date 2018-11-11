Сергей Сироткин: "Не злюсь на Хэмилтона"

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин заявил, что не злится на гонщика "Мерседеса"​ Льюиса Хэмилтона за инцидент во втором сегменте квалификации "Гран-при Бразилии".

- Почему все спрашивают про Хэмилтона, а не про то, какими мы стали? Если честно, то я не злюсь на него, - цитирует Crash Сироткина. - Мне нужно было атаковать на этом круге, чтобы прогреть шины… Все было неожиданно, мы не могли прогреть шины в термочехлах между попытками, поэтому температура покрышек была очень низкой. По сути, мой круг выезда из боксов был таким же быстрым, как второй. Я был практически на полном газу, проходил очень быстрый левый поворот, а он остановился, чтобы подготовить свой круг.