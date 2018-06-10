Сергей Сироткин: "Не смогли понять, как должны работать шины в жарких условиях"

Российский пилот "Уильямс" Сергей Сироткин после квалификации на "Гран-при Канады" отметил, что команда не смогла изпользовать пик работы шин в жарких условиях. Россиянин финишировал 18-м, его партнер по команде Лэнс Стролл - 17-м.

- Это была очень сложная квалификация, - приводит пресс-служба "Уильямс" слова Сироткина. - Ме не смогли понять, как должны работать шины в жарких условиях. Это важно, потому что можно работать с балансом машини, но упустить пик работы шин. Старался быть позитивным перед квалификацией, так как мы стартовали с техническими новинками и лучше понимали болид. Разочарован, что не смогли побороться.