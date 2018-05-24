Сергей Сироткин: "Не сказал бы, что мы настроены оптимистично, но все выглядит весьма хорошо"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин отметил, что провел две практики "Гран-при Монако" на достойном уровне. Россиянин показал 15-результат, проиграв лидеру Даниэлю Риккьярдо из "Ред Булла" 1,706 секунды.



- День прошел довольно хорошо. Первая практика была достойной, а вторая могла пройти чуть лучше, - цитирует пресс-служба "Уильямса" Сироткина. - Из-за трафика и так далее у меня не было чистого круга. На моем круге всегда что-то сказывалось: либо я был в неправильном месте, либо шины – в неправильном рабочем диапазоне. Есть пространство для улучшения, и это хорошо. Мы видели, что в плане позиций мы лучше, чем в Барселоне, но это не максимум, что мы можем сделать. Не сказал бы, что мы настроены очень оптимистично, но все выглядит весьма хорошо.



Отметим, что напарник Сироткина Лэнс Стролл показал предпоследнее время, уступив лидеру 2,170 секунды.