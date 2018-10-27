Сергей Сироткин: "Надеюсь, в субботу пойдет дождь. Просто не будет"

Российский пилот "Уильямс" Сергей Сироткин остался доволен первым двумя тренировками перед "Гран-при Мексики". Во второй практике он показал восемнадцатое время.

- Тренировки прошли очень сложно, как и ожидалось, - цитирует F1 News Сироткина. - Первая тренировка прошла хорошо – мы протестировали несколько интересных решений. Не думаю, что они дадут прибавку в скорости, но было хорошо поработать с ними и получить некий опыт.

Вторая тренировка была более напряженной. Мы работали на длинных сериях кругов, так что пятница получилась продуктивной. Если говорить о скорости на круге, то нам было настолько сложно, насколько мы и ожидали – в этом нет никакого сюрприза, но с точки зрения проделанной работы день получился продуктивным.

- Чего вы ждете от субботы и воскресенья? На серьезную прибавку рассчитывать не приходится?

- Конечно, мы не ждем сказочного прогресса, но есть несколько вещей, которые мы можем оптимизировать. Посмотрим. Надеюсь, прогноз не подведет, и в субботу пойдет дождь. Просто не будет.

- Полагаете, у вас будут шансы в гонке, если у соперников возникнут проблемы с резиной?

- Деградация очень высокая, так что мы можем действовать более гибко при выборе стратегии. Конечно, мы можем оказаться и в роли проигравших, но нам и так нечего терять. Высокая деградация резины может сыграть нам на руку.