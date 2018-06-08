Сергей Сироткин: "На симуляторе трасса в Канаде выглядит достаточно интересной"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин отметил, что с нетерпением ждет возможности прокатиться по трассе на "Гран-при Канады", поскольку она подходит для болидов команды. Канадский этап начинается сегодня, в 17.00 по московскому времени начнутся свободные заезды.

- Я здесь не выступал, но на симуляторе трасса выглядит достаточно интересной, - приводит f1news слова Сироткина. - Мне понравилось видео с камер на машинах – когда я его смотрел, то четко понимал, что хочу сесть за руль на этой трассе. Сейчас я с нетерпением жду возможности сделать это. Думаю, трасса должна подойти нашей машине. Постараемся выжать максимум из того, что есть в нашем распоряжении. Не хочу сказать, что мы ждем чего-то большего, но уик-энд должен хорошо сложиться для нас.

После шести этапов этого года россиянин не набрал еще ни одного очка.