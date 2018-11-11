Сергей Сироткин: "Мы просто выживали"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин, занявший 16-е место на "Гран-при Бразилии", отметил, что ему было очень сложно. По словам россиянина, приходилось просто выживать.

– Было сложно с самого начала, – цитирует Сироткина пресс-служба команды. – Нам не хватало темпа. По ходу первых кругов будто ехал по льду. Не хватало сцепления не то, что для борьбы, а чтобы просто удержать машину на трассе. Я старался защитить позиции. Это только сбило мой темп. Ушло время, чтобы хоть как-то выправить ситуацию. Однако темпа было слишком мало, чтобы вернуться в гонку. Приходилось просто выживать. Гонка вышла непростой. Я очень разочарован.