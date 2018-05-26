Сергей Сироткин: "Мы превзошли ожидания"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин остался доволен квалификацией "Гран-при Монако". Россиянин показал 13-й результат.

– Это хорошая квалификация для команды, – цитирует официальный сайт "Уильямса" Сироткина. – Думаю, мы превзошли ожидания и делали это на протяжении всех практик. Даже немного разочарован результатом на фоне свободных заездов. Но нужно быть реалистами. Мы стараемся выжать максимум из нашей машины. Инженерная группа хорошо поработала. Много усилий приложили и на трассе, и на базе. Очень приятно возвращаться к более высоким местам, которых мы заслуживаем. Мы в середине пелотона сражаемся на равных. Это хорошая стартовая позиция.