Сергей Сироткин: "Моя гонка могла сложиться иначе, но я застрял за соперниками"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин подвел итоги "Гран-при Франции", отметив, что гонка могла сложиться более удачно. Россиянин пришел к финишу 15-м.

- Это была довольно насыщенная гонка с хорошими сражениями. Первый круг сложился очень интересно, но, очевидно, нам нужно больше темпа, чтобы бороться и обгонять соперников, но сегодня нам этого не хватило, - цитирует официальный сайт "Уильямса" Сирооткина. - Гораздо интереснее и лучше бороться за позицию выше, чем обороняться, но многое зависит от квалификации. С той стратегией, которую мы выбрали, мы могли бороться с соперниками до самого финиша. Я думаю, что моя гонка могла сложиться иначе, но я застрял за соперниками. Это стоило мне тормозов и свежего комплекта шин, я не мог ничего сделать, думаю, можно было что-то сделать иначе. Я сделал то, что хотела от меня команда. Мы там, где мы есть, и это очень непросто.

Отметим, что во время гонки Сироткин получил штраф за необоснованно медленную езду. Как оказалось впоследствии такой приказ ему дали из боксов.

Сироткин после восьми этапов не набрал ни одного очка и занимает последнее место в личном зачете.