Сергей Сироткин: "Мечта исполнится, когда я буду бороться за более высокие позиции"

Российский пилот "Уильямс" Сергей Сироткин заявил, что пока его меча не исполнилась, несмотря на то, что он выступает в "Формуле-1". Также он отметил, что у него бывает плохое настроение, которое меняется за рулем.

- Мечта исполнится, когда я буду бороться за более высокие позиции, - цитирует F1 News Сироткина. - На самом деле мне иногда тоже бывает тяжело – не думайте, что я робот, который работает 24 часа в сутки. Иногда у меня тоже бывает плохое настроение, но, в целом, мне нравится то, чем я занимаюсь. Бывает, что я просыпаюсь с плохим настроением, но когда сажусь за руль, многое меняется.