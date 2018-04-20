Сергей Сироткин: "Любая ошибка на трассе в Баку приводит к столкновению или потере времени"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин рассказал своему официальному сайту о характеристиках трассы в Баку, на которой пройдет "Гран-при Азербайджана". По словам россиянина, трек очень сложный и любая ошибка может привести к печальным последствиям. Отметим, что Сироткин раннее выступал на этой трассе в рамках "Формулы-2".

– Трасса с очень быстрым началом и концовкой круга, где-то рядом с максимальными скоростями за весь сезон. Медленная, извилистая средняя часть круга с недружелюбными поребриками и очень гладким, скользким асфальтом, – заявил Сироткин. – Любая ошибка на этой трассе приводит либо к столкновению, либо к серьезной потери времени и позиций, поэтому тут гораздо важнее не пытаться добиться теоретического максимума, а выжать максимум из конкретных условий на трассе. Именно тот, кто увереннее себя чувствует или кому это позволяет машина, может круг за кругом отыскивать новые резервы.

"Гран-при Азербайджана" состоится 27-29 апреля. В предыдущих трех гонках Сироткин не набрал ни одного очка.

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