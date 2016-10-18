Сергей Сироткин: "Либо "Рено", либо ничего"

Тестовый пилот "Рено" Сергей Сироткин рассказал, что не знает, как будет складываться для него ситуация в следующем сезоне. Россиянин отметил, что у него есть предложения от других команд.

– Что касается следующего года, ситуация тоже не слишком изменилась, – цитирует F1News Сироткина. Мы продолжаем работать, но пока до каких-то объявлений далеко. Шансы стать основным пилотом команды есть, но и кандидатов на это место хоть отбавляй. Нужно оставаться реалистами, так что я бы не переоценивал вероятность позитивного результата.

– Для вас стало неожиданностью то, что контракт с "Рено" подписал Нико Хюлькенберг?

– Я знал, что некий топ-пилот подписал контракт с "Рено" примерно за неделю до объявления, нетрудно было догадаться, что речь идет именно о Нико. Мне кажется, что для команды это хороший шаг – Хюлькенберг очень сильный и быстрый пилот. Для нас это, возможно, тоже плюс: команда подписала контракт с основным пилотом, и теперь у них есть возможность более тщательно рассмотреть кандидатуры на второе место. Так что в целом я считаю это событие позитивным.

– Не открывает ли такой переход дополнительные возможности для вас по поиску мест в других командах?

– Если честно, хотя у нас есть несколько предложений от других команд, но в настоящий момент мы настолько плотно связаны с командой "Рено", что, я бы сказал, вопрос стоит так: либо "Рено", либо ничего.