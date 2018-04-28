Сергей Сироткин: "Команда проделала идеальную работу, чтобы мы могли выйти на трассу"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин поблагодарил команду за успешно проделанную работу перед квалификацией "Гран-при Азербайджана". Российский гонщик разбил болид в третьей практике, но инженеры смогли подготовить его к квалификации. По итогам квалификационных заездов Сироткин стал 12-м.

- Нам удалось восстановиться. Мы знали, что после утренней сессии у нас есть потенциал. Хочу поблагодарить нашу команду, они проделали идеальную работу, чтобы мы могли выйти на трассу. Я благодарен им за такой результат. Но я все еще чувствую, что трачу много времени на круги. Не знаю, смог бы я попасть в третий сегмент, но точно был бы выше. Мы делаем успехи и проводим отличную работу. Это видно и в результатах. Спасибо всем за это, будем продолжать улучшения.