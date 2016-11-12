09:31 | ФОРМУЛА-1

Сергей Сироткин: "Из-за технических проблем пришлось остановиться после десяти кругов"

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Тест-пилот "Рено" Сергей Сироткин выразил радость по поводу участия в свободных заездах "Гран-при Бразилии". При этом россиянин подчеркнул, что надеялся проехать больше кругов.

– Было приятно вернуться за руль "Рено", – цитирует Grand Prix Сироткина. – Это легендарная трасса, и очень здорово по ней проехать за рулем болида "Формулы-1". К сожалению, не прошли так много кругов, как хотелось бы. Из-за проблем с техникой пришлось остановиться после 10 кругов. Такое случается. С нетерпением жду следующей практики.

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