Сергей Сироткин: "Из-за технических проблем пришлось остановиться после десяти кругов"

Тест-пилот "Рено" Сергей Сироткин выразил радость по поводу участия в свободных заездах "Гран-при Бразилии". При этом россиянин подчеркнул, что надеялся проехать больше кругов.

– Было приятно вернуться за руль "Рено", – цитирует Grand Prix Сироткина. – Это легендарная трасса, и очень здорово по ней проехать за рулем болида "Формулы-1". К сожалению, не прошли так много кругов, как хотелось бы. Из-за проблем с техникой пришлось остановиться после 10 кругов. Такое случается. С нетерпением жду следующей практики.