Сергей Сироткин: "Из-за проблем с сиденьем провел что-то вроде гонки на выживание"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин пожаловался на технические проблемы, помешавшие ему успешно выступить в "Гран-при Испании". Российский гонщик показал 14-й результат.

Честно говоря, мне особо нечего сказать. Самая сложная гонка, в которых я только участвовал, - цитирует f1news.ru Сироткина. - Я даже не могу назвать это гонкой. Я успешно стартовал, хорошо тронулся с места, но в третьем повороте передо мной было много разворотов и аварий. Из-за дыма я практически не видел куда еду, пришлось почти полностью остановиться, чтобы избежать столкновения. В результате меня все обогнали.

После я провел пит-стоп, но благодаря автомобилю безопасности догнал пелотон, а затем обогнал "Торо Россо". Мы должны выяснить, что стало причиной, но у меня возникли проблемы с, назовем это так, комфортной посадкой. Эти проблемы продолжаются с начала сезона, и нам никак не удаётся их решить, но сегодня… Мы внесли некоторые коррективы, но я не уверен, что они были правильными. Сегодня у меня были серьезные проблемы с тем, чтобы просто находиться в машине.

Кроме неприятностей с сиденьем, было еще несколько проблем. Фактически, я просто старался доехать до финиша – что-то вроде гонки на выживание.

- В чем конкрентно состояла проблема с сиденьем?

- Мне непросто это объяснить, поскольку если я скажу что-то не то, получится нехорошо! (смеется) Речь о некоторых элементах, которые препятствуют перемещению тела внутри кокпита, и у меня с этим проблемы весь год. Сегодня было хуже всего.