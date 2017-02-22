12:52 | ФОРМУЛА-1

Сергей Сироткин: "Хочу остаться в "Рено" в 2018 году"

0
0
0
0

Российский гонщик Сергей Сироткин с оптимизмом смотрит на продолжение сотрудничества с "Рено". Он стал третьим пилотом команды, а в прошлом году входил в программу развития пилотов "Рено".

– У нас был хороший опыт в прошлом году, что стало основой для сотрудничества в нынешнем, – цитирует F1i Сироткина. – Частью моей программы будет участие в пятничной практике. Я знаю, что это важная часть подготовки к гонкам. Моя цель – остаться в команде в 2018 году и прогрессировать, использовать свои возможности. Хочу показать свою ценность.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ