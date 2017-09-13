Сергей Сироткин: "Дебют в "Формуле-1"? Рано что-то загадывать"

Российский гонщик Сергей Сироткин подчеркнул, что не может гарантировать свой дебют в качестве призового пилота в "Формуле-1" в ближайшее время. Россиянин является тестовым пилотом "Рено" и дважды принимал участие в свободной практике "Гран-при России" - в 2014 (за рулем "Заубера") и 2016 году.

- Работа идет, но назвать что-то конкретное, что поменялось в худшую или в лучшую сторону, трудно, - цитирует f1news.ru Сироткина. - В этом году ситуация вообще постоянно меняется, раз в неделю появляются какие-то новые моменты, но мы работаем. Хотя какое-то время прошло, мне нечего добавить, и не из-за того, что я не могу сказать, а потому что это действительно так.

- Вы по-прежнему бываете практически на всех "Гран-при", по ходу гоночных уик-эндов взаимодействуете с командой, кроме того, работаете на симуляторе и т.д. – значит, активно продолжаете выполнять все эти задачи?

- Конечно. Часть этой работы я делаю для команды, часть – для себя. Безусловно, я присутствую на всех брифингах, на всех совещаниях, и при этом что-то делаю по своей инициативе. У меня есть возможность получить информацию, доступную далеко не каждому, поэтому стараюсь собрать и проанализировать как можно больше данных, даже если напрямую это от меня не требуется.

- У вас есть внутреннее ощущение, что за этим последует логичный следующий шаг? Понятно, что вы все для этого делаете, но не все зависит от вас…

- На самом деле, сценариев достаточно много, не все они непосредственно зависят от нашей команды, поэтому в какие-то моменты ощущения более позитивные, в какие-то – менее. Я бы не стал говорить, что у нас все складывается идеально, или есть какие-то гарантии, или какая-то определенность. Хотя, безусловно, мы прикладываем максимум усилий. Но что-то загадывать пока очень рано.