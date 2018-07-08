Сергей Сироткин: "Даже с идеальным кругом мы бы проиграли второму сегменту 0,6 секунды"

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин признался, что его команде сложно рассчитывать на успешное выступление на "Гран-при Великобритании". В квалификации россиянин стал 18-м.

– Это нас расстраивает, – цитирует официальный сайт "Уильямса" Сироткина. – Прогресс внутри команды заметен. При определенных условиях мы можем хорошо выступить. Но в этой квалификации для нас были худшие условия. Было жарко. Мы знали, что это не идеальные условия. Было очевидно, что машина ведет себя не так, как нужно. Трудно собрать идеальный баланс на трассе. И меня, и Лэнса развернуло. Но это уже часть истории. Даже с идеальным прохождением круга мы бы проигрывали 0,6 секунды второму сегменту. Это самое неприятное для нас.