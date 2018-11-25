Сергей Сироткин: "Больно заканчивать сезон такой гонкой"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин остался недоволен выступлением на заключительном этапе "Формулы-1" "Гран-при Абу-Даби". Россиянин занял 15-е место, для него это была последняя гонка за команду - "Уильямс" не продлил с ним контракт, в следующем сезоне Сироткина заменит Роберт Кубица.

- Это была очень плохая гонка, - цитирует официальный сайт "Уильямса" Сироткина. - Я показал не очень удачный старт и сразу проиграл большой участок, после чего был не в лучшей позиции для поворотов. У меня были проблемы с перегревом двигателя, поэтому мне пришлось треть гонки активно охлаждать его. Это была болезненная гонка. Я старался изо всех сил охладить его настолько быстро, насколько возможно, но когда другие болиды обходили меня, я пытался одновременно бороться, обороняться и охлаждать машину. Это было трудно, я очень недовлен. Это была очень и очень болезненная гонка. Я хотел получить от нее удовольствие, больно заканчивать сезон таким образом.