Сергей Сироткин: "2017 год был самым ценным годом в моей карьере"

Российский гонщик Сергей Сироткин сказал, что 2017 год стал для него самым ценным в карьере. Он был тестовым пилотом "Рено" в сезоне-2017 и считается главным претендентом на роль призового гонщика в "Уильямсе".

"Дорогие друзья! 2017 год был самым разнообразным, самым трудным и возможно самым ценным годом в моей карьере! Провожая уходящий год, мне бы хотелось искрене поблагодарить всех вас за то внимание, и за ту поддержку, которую я регулярно получал! Было много очень непростых моментов и мы прошли все это вместе! Еще раз спасибо всем вам!" - написал Сироткин в Инстаграме.