Серджо Маркьонне: "Не хочу снова попадаться в ловушку предсказаний"

Президент "Феррари" Серджо Маркьонне не стал давать каких-то обещаний по поводу выступления команды в следующем году. В прошлом сезоне он обещал, что в 2016 году "Феррари" будет бороться за титул, но команда выступила хуже, чем раньше.

– Я не хочу попадаться в ловушку предсказаний снова, – цитирует F1i Маркьонне. – В прошлом году это не привело ни к чему хорошему. Я же говорил о прогрессе на основании внутренних оценок формы машины. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация, когда машина выедет на трассу. Могу лишь сказать, что мы движемся в правильном направлении.