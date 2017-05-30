Серджо Маркьонне: "Мы увидели настоящую "Феррари"

Президент "Феррари" Серджо Маркьонне остался доволен выступлением команды в гонке "Гран-при Монако". Себастьян Феттель одержал победу, а Кими Райкконен стал вторым.

– Долгожданная гонка состоялась, – цитирует F1i Маркьонне. – Мы не только победили, но оформили победный дубль, выиграли престижную гонку в Монако, где в последний раз "Феррари" побеждала благодаря Михаэлю Шумахеру. Это была захватывающая гонка, в которой мы увидели настоящую "Феррари". Я признателен пилотам и всей команде, которая тяжело трудится каждый день. Болельщики получили то, чего заслуживают.