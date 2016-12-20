Серджо Маркьонне: "Феттелю нужно думать о победах на трассе, а не о личных разборках"

Президент "Феррари" Серджо Маркьонне хочет, чтобы Себастьян Феттель выступал спокойнее в следующем сезоне. Он отметил, что пока не думал о том, будет ли продлевать контракты с пилотами в конце 2017 года.

– Я видел, что Райкконен в своей лучшей форме, но не знаю, будет ли он продолжать карьеру после 2017 года, – цитирует Grand Prix Маркьонне. – С Феттелем тоже не говорили о продлении контракта. Сначала он должен получить комфортную машину. Феттель и "Мерседес"? Лауда, конечно, много говорит, но в следующем сезоне Себастьян будет с нами. Мы должны дать стабильность команде и хорошую машину тем, кто будет за нас выступать. Феттелю нужна машина, с которой он способен побеждать. Иначе бесполезно вести переговоры с ним о будущем. Он хочет выигрывать. Но ему следует стать спокойнее, увереннее, думать о победах на трассе, а не о личных разборках.