Серджо Маркьонне: "Феррари" не должна говорить о невезении"

Президент "Феррари" Серджо Маркьонне выразил недовольство последними результатами команды. По его словам, не стоит говорить о невезении в случае с техническими проблемами.

– Давайте не будем говорить о невезении, потому что я в это не верю, – цитирует CNBC Маркьонне. – Но важно не потерять веру в себя. Без лишнего высокомерия хочу отметить, что "Феррари" на одном уровне с "Мерседесом", если не выше. Хоть "Ред Булл" и прогрессирует, я не думаю, что он способен нам угрожать. Сезон еще не потерян, поскольку есть четыре гонки.