Серджо Маркьонне: "Цель "Феррари" - выступить лучше, чем в 2016 году"

Президент "Феррари" Серджо Маркьонне обозначил сдержанные планы на 2017 год. В прошлом году он обещал, что "Феррари" будет бороться за титул, но итальянская команда проиграла не только "Мерседесу", но и "Ред Буллу".

– Не стоит ждать громких заявлений, – цитирует F1i Маркьонне. – В прошлый раз я был неосторожен, но теперь я только попросил команду выступить лучше, чем в 2016 году. А это сделать будет несложно.

С пилотами об их будущем не говорил, потому что еще рано. У них есть контракты на следующий сезон. Посмотрим, какова будет ситуация на рынке пилотов перед 2018 годом.