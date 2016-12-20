16:41 | ФОРМУЛА-1

Серджо Маркьонне: "Цель "Феррари" - выступить лучше, чем в 2016 году"

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Президент "Феррари" Серджо Маркьонне обозначил сдержанные планы на 2017 год. В прошлом году он обещал, что "Феррари" будет бороться за титул, но итальянская команда проиграла не только "Мерседесу", но и "Ред Буллу".

– Не стоит ждать громких заявлений, – цитирует F1i Маркьонне. – В прошлый раз я был неосторожен, но теперь я только попросил команду выступить лучше, чем в 2016 году. А это сделать будет несложно.

С пилотами об их будущем не говорил, потому что еще рано. У них есть контракты на следующий сезон. Посмотрим, какова будет ситуация на рынке пилотов перед 2018 годом.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Avenger

Лучше чем в прошлом, это, например, набрать на одно очко больше :-))

17:09

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