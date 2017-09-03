Серджио Марккьоне: "Феррари" провалила гонку в Монце"

Президент "Феррари" Серджио Марккьоне в интервью RTL назвал настоящим провалом выступление команды на "Гран-при Италии". На домашнем этапе в Монце Себастьян Феттель финишировал третьим, проиграв пилотам "Мерседеса" Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу​, а Кими Райкконен занял пятое место.

– Я думаю, мы просто провалились. Мы ошиблись в выборе настроек и недооценили характеристики трассы, – приводит Autosport слова Маркьонне. – По сравнению с этапом в Спа это действительно провал. Теперь нам нужно вернуться на базу и разобраться, что именно пошло не так. Но в Сингапуре мы вернемся в форму.

Дубль "Мерседеса" на земле "Феррари". Хэмилтон снова первый