Серджио Марккьоне: "Феррари" провалила гонку в Монце"

Президент "Феррари" Серджио Марккьоне в интервью RTL назвал настоящим провалом выступление команды на "Гран-при Италии". На домашнем этапе в Монце Себастьян Феттель финишировал третьим, проиграв пилотам "Мерседеса" Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу, а Кими Райкконен занял пятое место.
– Я думаю, мы просто провалились. Мы ошиблись в выборе настроек и недооценили характеристики трассы, – приводит Autosport слова Маркьонне. – По сравнению с этапом в Спа это действительно провал. Теперь нам нужно вернуться на базу и разобраться, что именно пошло не так. Но в Сингапуре мы вернемся в форму.
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http://autosport.com.ru/f1/45814-serdzhio-markione-eto-nastoyashchiy-proval