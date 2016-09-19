12:48 | ФОРМУЛА-1

Семья Шумахера получит компенсацию за ложную информацию о гонщике

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Семья Михаэля Шумахера получит компенсацию за ложную информацию о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира, сообщает Motorsport. В прошлом году немецкий таблоид написал о том, что гонщик, восстанавливающийся после тяжелой травмы, якобы может ходить и поднимать руку. Сумма компенсации составит от 40 до 100 тысяч евро, окончательное решение будет принято судом в следующем месяце.

Шумахер 29 декабря 2013 года получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах.  Более полугода он находился в коме, в сентябре 2014 года был выписан из больницы и проходит восстановление на швейцарской вилле. После трагического инцидента он ни разу не появлялся на публике.

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