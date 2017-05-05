Семья Шумахера получит 50 тысяч евро от СМИ за публикацию ложной информации

Немецкий журнал Blute должен выплатить 50 тысяч евро семье легендарного гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера, информирует Spiegel. Такое постановление вынес суд Гамбурга. Иск к изданию был направлен за публикацию ложной информации о состоянии здоровья Шумахера. В декабре 2015 года на первой полосе журнала вышел материал под названием: "Больше, чем рождественское чудо – Михаэль Шумахер может ходить". В статье утверждалось, что экс-пилот "Феррари" может ходить при помощи санитаров и двигать рукой.

Напомним, что немец до сих пор продолжает восстановление после тяжелой травмы головы, полученной несколько лет назад при падении во время спуска на лыжах с гор. Он был введен в состояние искусственной комы. Немцу сделали несколько операций. Представители семикратного чемпиона мира отказываются комментировать здоровье спортсмена.

В сентябре 2014 года он начал восстановление на своей вилле в Швейцарии, где была построена небольшая клиника. За спортсменом наблюдают 15 специалистов. Неделя работы персонала и аренды оборудования обходится в сумму до 130 тысяч евро. Чтобы покрыть расходы, семья Шумахера продала дом в Норвегии и личный самолет. Действительное состояние здоровья Шумахера держится в секрете.