Семья Шумахера не будет переезжать на Мальорку

Представительница семьи семикратного чемпиона мира в "Формуле-1" Михаэля Шумахера Сабина Кем опровергла информацию о том, что семейство переедет на Мальорку. Ранее швейцарские СМИ сообщили, что жена Шумахера Коринна купила дом в Испании, куда собирается перевезти свою семью.

– Семья Шумахера не собирается переезжать на Мальорку, – цитирует AFP Кем, которая не стала развивать эту тему.

Напомним, что Шумахер восстанавливается на своей вилле в Швейцарии после тяжелой травмы головы, которую получил во время катания на горных лыжах в 2013 году.