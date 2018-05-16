Себастьян Леб: "Формула-1 никогда не дала бы мне таких ощущений, как ралли"

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Леб сказал, что не жалеет о том, что не выступал в Формуле-1.

- Моя любимая дисциплина – ралли. Это точно. Там я получаю максимальное удовольствие. Но и в Мировом ралли-кроссе я выступаю в полную силу, а не ради удовольствия – мне приятно представлять в этой категории столь сильную команду, как "Пежо", - цитирует Леба Autosport. - Что касается Формулы-1, то я уже слишком стар для всего этого. Но в прошлом я пробовал себя за рулем машины Больших Призов, это было невероятно. Однако, если быть честным, Формула 1 никогда не дала бы мне тех же ощущений, которые я получаю в раллийном автомобиле.

В нынешнем году 44-летний спортсмен выступал на ралли "Дакар", но снялся из-за травмы штурмана.