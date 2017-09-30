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13:28 | Формула-1

Себастьян Феттель: "Я уверен в скорости "Феррари"


Гонщик "Феррари" Себастьян Феттель в интервью Motorsport-Total выразил разочарование квалификацией "Гран-при Малайзии". Из-за проблем с турбиной четырехкратный чемпион мира не проехал ни одного быстрого круга и завтра в гонке будет стартовать последним.

– Внезапно упало давление турбонаддува, после чего силовая установка потеряла мощность. Конечно, очень обидно, но ничего не поделаешь, – цитирует Autosport Феттеля. – В любом случае гонка завтра. Да, при старте с последней позиции будет тяжело, но я уверен в скорости машины. Так что шансы на хороший результат остаются.

"Гран-при Малайзии". Квалификация. Хэмилтон - первый

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http://autosport.com.ru/f1/46447-sebastyan-fettel-shansy-na-horoshiy-rezultat-ostayutsya

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