Себастьян Феттель: "Я сразу пообщался с Уайтингом, он сказал – не ваше дело"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель подчеркнул, что уже пообщался с гоночным директором ФИА Чарли Уайтингом после гонки "Гран-при Мексики".

Напомним, Феттель эмоционально отреагировал во время гонки на серию эпизодов между ним и гонщиком "Ред Булла" Максом Ферстаппеном, который жестко себя вел во время борьбы с немцем. В итоге голландцу удалось опередить Феттеля. Но он был наказан пятисекундным штрафом, что позволило как раз гонщику "Феррари" стать третьим, а Ферстаппен откатился на пятую позицию.

Однако сразу после завершения гонки участники инцидента об этом не знали, поэтому когда гоночный инженер Феттеля попытался донести до него слова гоночного директора ФИА Чарли Уайтинга, немец бурно отреагировал, перебив инженера: "Это мое сообщение для Чарли: "Отвали! Отвали!"

– Я сразу же пошел к нему, – приводит Sky Sports слова Феттеля. – Не понимаю, почему вы хотите раздуть это. Да, такие слова неправильны, но они были сказаны на эмоциях. Что мне ответил Чарли? Это не ваше дело.