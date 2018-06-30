Себастьян Феттель: "Я сожалению об инциденте с Сайнсом, не собирался портить ему круг"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель заявил, что сожалеет об инциденте с Карлосом Сайнсом из "Рено" во время сегодняшней квалификации "Гран-при Австрии". Немецкий гонщик заблокировал гоночную траекторию, из-за чего Сайнсу пришлось выехать за пределы трассы, уходя от столкновения.

- Я сожалею об инциденте с Карлосом. Я не собирался портить ему круг. Из-за заднего антикрыла и всего остального в зеркалах плохо видно происходящее сзади, а по радио мне не сказали, что он приближается, - цитирует пресс-служба "Феррари" Феттеля. - В квалификации я мог отыграть еще десятую, но этого было бы недостаточно, чтобы бороться с "Мерседесом". В первой серии кругов в финале я знал, что должен взвинтить темп, поэтому атаковал и допустил небольшую ошибку, из-за которой машину сильно дернуло в сторону. Я постарался сконцентрироваться на последней попытке, а это всегда непросто, и возможно, не использовал не все свои ресурсы. Теперь надо сосредоточиться на гонке.

За инцидент с Сайнсом Феттель был оштрафован на три позиции на стартовой решетке "Гран-при Австрии". Таким образом, немец стартует с шестого места.

Отметим, что в прошлой гонке на "Гран-при Франции" Феттель стал виновником аварии с Вальттери Боттасом из "Мерседеса".

Гонка "Гран-при Австрии" пройдет 1 июля и начнется в 16.10 по московскому времени.