16:39 | ФОРМУЛА-1

Себастьян Феттель: "Я очень разочарован"

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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил разочарование квалификацией "Гран-при Сингапура". Немец из-за технических проблем на машине показал последний результат.

– Мы решили попробовать проехать, а потом вернуться в боксы, чтобы починить поломку, – цитирует ВВС Феттеля. – Но не хватило времени. Я очень разочарован.

Отметим, что свое мнение по поводу решения не чинить машину сразу, а попробовать на сломанной показать быстрый круг, Феттель высказал по радио, возвращаясь в боксы: "Тупое решение. Мы потеряли время".

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