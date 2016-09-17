Себастьян Феттель: "Я очень разочарован"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил разочарование квалификацией "Гран-при Сингапура". Немец из-за технических проблем на машине показал последний результат.

– Мы решили попробовать проехать, а потом вернуться в боксы, чтобы починить поломку, – цитирует ВВС Феттеля. – Но не хватило времени. Я очень разочарован.

Отметим, что свое мнение по поводу решения не чинить машину сразу, а попробовать на сломанной показать быстрый круг, Феттель высказал по радио, возвращаясь в боксы: "Тупое решение. Мы потеряли время".