Себастьян Феттель: "Я ничего не видел"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель не понимает, что произошло на старте гонки "Гран-при Сингапура". Немец, стартовавший первым, столкнулся с Кими Райкконеном и Максом Ферстаппеном.

– Конечно, ситуация не идеальная, – цитирует Sky Sports Феттеля. – Я ничего не видел. Заметил Макса сзади, а потом увидел, как меня ударил Кими, там где-то и Макс был. Ситуация в чемпионате для меня не особо меняется. Жаль, что нам не удалось показать своей скорости в Сингапуре. Я уверен, что у меня будут еще шансы.