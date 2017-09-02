Себастьян Феттель: "Я не ощущаю нужной уверенности в Монце"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель был не очень доволен пятничной практикой "Гран-при Италии". Во второй сессии немец показал третье время.

– Мы можем улучшить машину, – цитирует F1i Феттеля. – У меня нет той уверенность, которую я хотел бы ощущать на этой трассе. Баланс нужно улучшить, стабильность торможения тоже. А это очень важно в Монце. Нужно быть уверенным в машине, чтобы атаковать по максимуму в поворотах. Надеюсь, будем прогрессировать в этом вопросе. Мы знали, что "Мерседес" тут будет быстр. Эта трасса "заточена" под двигатель, а это – их сила в последние годы. Они в Италии всегда быстры.