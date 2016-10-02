Себастьян Феттель: "Все знают, что от Ферстаппена на трассе нужно держаться подальше"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель прокомментировал свое столкновение с гонщиком "Мерседеса" Нико Росбергом в первом повороте после старта "Гран-при Малайзии". Немец пытался обогнать пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена и на торможении задел машину лидера чемпионата, сломав переднюю подвеску на своей машине.

– Я тормозил в той же точке, что и Макс, – цитирует Autosport Феттеля. – Мы поравнялись, и он просто выдавил меня на внутреннюю сторону. Это гонки. Мы оба могли пройти поворот без проблем. Очевидно, что Нико выбрал другую траекторию, но он находился впереди, поэтому это не имело никакого отношения к произошедшему. Его не должно было волновать происходящее позади.

Все знают, что при борьбе с Ферстаппеном от него надо держаться подальше. Когда вас выдавливают на внутреннюю часть поворота, вы оказываетесь не на самой выгодной траектории. Я старался сделать все, чтобы чисто пройти поворот. Мне это удалось, я не тормозил поздно. Нико боролся с Льюисом и попробовал сменить траекторию. В этот момент и произошел контакт.

Отметим, что наблюдавший за столкновением Феттеля и Росберга Ферстаппен назвал пилота "Феррари" "сумасшедшим", который "врезался в Росберга как идиот". Сам Ферстаппен был назван лучшим гонщиком минувшего "Гран-при".